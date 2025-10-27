Песков: Испытания "Буревестника" не напрягут отношения РФ и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал испытания крылатых ракет "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

"Здесь нет ничего такого, что может и должно "напрячь" отношения между Москвой и Вашингтоном", - цитирует ТАСС представителя Кремля. Он отметил, что эти отношения и так находятся на минимальном уровне.

Кроме того, Песков заявил, что слова президента США Дональда Трампа о ядерной подлодке у берегов России в ответ на испытания "Буревестника" - это "точка зрения главы американского государства", "она важна".

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. По словам президента, "Буревестник" - уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого. Предстоит большая работа, чтобы поставить ракету "Буревестник" на боевое дежурство.

РФ донесла до коллег из США информацию об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.