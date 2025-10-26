РФ донесла до коллег из США информацию об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник"

РФ донесла до коллег из США информацию об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента (РФ Владимира) Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром и где президенту было доложено о том, что 5000 военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5500 в районе Красноармейска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой. И очень важно, что эта информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, сообщил глава государства во время посещения пункта управления объединенной группировкой войск.

По словам президента, "Буревестник" - уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого. Предстоит большая работа, чтобы поставить ракету "Буревестник" на боевое дежурство.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что ракета 21 октября совершила испытательный полет на 14 тыс. километров, и это не предел. Полет прошел "на ядерной силовой установке". Тактико-технические характеристики ракеты "Буревестник" позволяют применять ее "с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии". Полет длился около 15 часов.

Путин поручил Герасимову определить, к какому классу относится ракета "Буревестник" и готовить инфраструктуру для размещения.