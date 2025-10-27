Премьер Польши заявил о праве Украины атаковать российские объекты в Европе

Премьер Польши Дональд Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в Европе.

"Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы", - сообщает издание Sunday Times.

Отмечается, что заявление Туска прозвучало после блокировки польским судом запроса Германии об экстрадиции украинца, обвиняемого в причастности к подрыву "Северных потоков".

Ранее польский премьер-министр заявил, что экстрадиция в Германию украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", не входит в сферу государственных интересов Польши.