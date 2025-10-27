В Тюменской области работают главы Законодательных Собраний субъектов РФ

В Тюменской области работают главы Законодательных Собраний субъектов РФ, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В регион прибыли представители комиссии совета законодателей по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства при Федеральном Собрании РФ: председатель комиссии, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко, глава Парламента Республики Северная Осетия-Алания Таймураз Тускаев.

"Представил коллегам знаковые объекты региона – Тюменский государственный университет и Федеральный центр нейрохирургии, а также памятные места нашего города. Среди них памятник торпедному катеру "Комсомолец" в сквере Петра Потапова и пешеходную улицу Дзержинского с яркими образцами деревянного зодчества Тюмени", - заявил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Сегодня делегация работает в городе Тобольске. Здесь гости возложили цветы к монументу "Тоболяков бессмертный полк" и побывали в Тобольском Кремле. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий представил Софийско-Успенский кафедральный Собор - древнейший храм Сибири, главный храм Митрополии и Тобольской Духовной семинарии.