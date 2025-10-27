Пермская школа, на которую было совершено нападение, закупит "тревожные кнопки" для учителей

Пермская "Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов" объявила аукцион на комплекс услуг по охране учреждения. Начальная цена контракта составляет 863,6 млн рублей, следует из данных портала госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен обеспечить физическую охрану в объеме 4,6 тыс. часов, техническую охрану и обслуживание систем безопасности. Особое внимание уделяется оснащению учительского состава "тревожными кнопками" — при их активации сигнал будет немедленно поступать на пульт охраны.

Работы по договору должны начаться 1 декабря 2025 года и продлиться до 30 ноября 2026 года. Техническая охрана и обслуживание систем будут осуществляться в течение всего года.

Напомним, нападение произошло 15 января прошлого года. Учительница Наталья Шагулина, защищая своих подопечных, получила 17 ножевых ранений и была впоследствии награждена президентом России медалью "За отвагу". Один из налетчиков получил ранее девять лет восемь месяцев воспитательной колонии и принудительное амбулаторное лечение у психиатра.

Второй нападавший получил за покушение на убийство семь лет воспитательной колонии, а также принудительное наблюдение и лечение у психиатра.