Жителя Магнитогорска будут судить за вождение электросамоката в нетрезвом виде

Жителя Челябинской области, 43-летнего магнитогорца, обвиняют в управлении электросамокатом в нетрезвом виде. Об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Как стало известно, мужчина ранее был лишен водительского удостоверения за пьяное вождение автомобиля. В августе 2025 года ночью он вновь попался сотрудникам ГИБДД — теперь за рулем электросамоката. Экспертиза установила, что электросамокат относится к категории "мотоциклы", для управления которыми требуется водительское удостоверение категории "А".

Уголовное производство передано в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для дальнейшего рассмотрения по существу.