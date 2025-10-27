Трамп: У берегов России находится атомная подлодка США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что у берегов России находится американская атомная подлодка. Об этом он заявил, комментируя успешное испытание в РФ крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем.

"Они знают, что наша величайшая в мире атомная подлодка находится прямо у их берегов", - цитирует Трампа РИА Новости.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. По словам президента, "Буревестник" - уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого. Предстоит большая работа, чтобы поставить ракету "Буревестник" на боевое дежурство.

РФ донесла до коллег из США информацию об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.