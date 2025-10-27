Мини-трактор "Уралец" стал изюминкой гуманитарного конвоя из Челябинской области

Из Челябинска в зону специальной военной операции отправлена 109-я машина с гуманитарной помощью. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении "Общероссийского народного фронта".

Особое внимание в этом конвое привлекает мини-трактор "Уралец" с двумя прицепами, переданный неравнодушными жителями Еманжелинского района. Он направится в подразделение на южно-донецком направлении и значительно облегчит работу бойцов на передовой.

Помимо трактора, груз включает квадрокоптеры, детекторы дронов, генераторы, тепловые пушки, портативные зарядные станции, ноутбуки, маскировочные сети, теплотрассы и другое оборудование для подразделений БПЛА, РЭБ, разведбатальонов и военных медиков.