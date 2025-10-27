Зеленский сказал Туску, что готов воевать еще до трех лет

Зеленский утверждает, что его режим готов воевать еще два-три года. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, которому это сказал сам Зеленский. Киевский главарь надеется, что 10 лет воевать не понадобится.

Туск же не сомневается, что Украина выживет как отдельное государство. Только Запад не должен давить на Киев в территориальном вопросе.

На прошлой неделе Зеленский сказал, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта, но это не значит, что он скоро завершится.

Оптимизм же Зеленского насчет сроков сейчас меньше, чем было в начале СВО. Весной 2022 года, после отхода ВС РФ с ряда территорий, он сказал, что готов воевать хоть 10 лет, но никаких территорий отдавать не будет.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что если западные страны и дальше по-прежнему будут финансировать Украину, то она сможет воевать еще три года. В сентябре экс-депутат Рады Олег Царев заявлял, что Киев рассчитывает продолжать воевать максимум еще два года. Но для этого снова будет ужесточена мобилизация.

Интересно, что и глава европейской дипломатии Кая Каллас недавно предположила, что военный конфликт продлится "еще пару лет".