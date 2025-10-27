27 Октября 2025
в россии
Спорт Свердловская область В России Нижегородская область
Фото: Накануне.RU

Тренер "Автомобилиста" объяснил, как его команда пропустила три шайбы за минуту

Главный тренер екатеринбургского ХК "Автомобилист" Николай Заварухин поделился мыслями об игре своей команды в обороне после матча с "Торпедо".

Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла накануне в Нижнем Новгороде и завершилась разгромом "Автомобилиста" со счетом 7:4. При этом сразу три шайбы уральская команда пропустила буквально в течение одной минуты первого периода.

Как отметил Заварухин после игры, в защите у его подопечных были ошибки.

"Бывают такие матчи, когда все залетает, соперник не прощает каждую ошибку. Есть матчи, где ошибок даже больше, но кто-то за кем-то подчищает, помогают друг другу. А в начале этого матча, в первом периоде, все сложилось иначе", - приводит слова тренера официальный сайт ХК "Автомобилист".

По его словам, ошибки получились "глупыми".

"Столько глупых, я считаю, ошибок. Хотя два периода были неплохими, были хорошие моменты. Но, как говорится, поздновато спохватились. Это хороший урок для нас – матч нужно начинать с первых минут", - признал специалист.

Стоит отметить, что уже в это воскресенье "Автомобилист" попробует взять реванш в Екатеринбурге. Еще один матч против "Торпедо" пройдет 2 ноября на льду "УГМК-Арены".

Теги: Заварухин, защита, шайбы, Автомобилист, Торпедо


