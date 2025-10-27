СМИ: Банки не успевают осуществлять валютный контроль при СБП-переводах за границу

Российские банки, особенно небольшие, испытывают проблемы с валютным контролем при операциях через СБП, об этом Ассоциация российских банков сообщила в Центральный банк.

СБП-переводы за границу набирают обороты, кредитные организации не успевают выполнять требования валютного контроля, которые ужесточаются (а список стран, куда можно переводить деньги, растет).

Операции в системе быстрых платежей проводятся мгновенно, и банки физически не успевают остановить транзакции или запросить у клиентов документы для проверки, как того требует закон, пишут "Известия".

Под валютный контроль попадают также транзакции между резидентами РФ в валюте, между нерезидентами в рублях, поступления ценных бумаг и валюты в Россию.

В Ассоциации российских банков видят риски для кредитных организаций. Организация отмечает, что банки по отдельности уже обращались в ЦБ за разъяснениями и не смогли получить их напрямую от регулятора.

Эксперты отмечают, что операции через СБП внутри страны не дают столь критичных проблем.

При этом за нарушения законодательства в сфере валютного контроля банкам грозят серьезные штрафы – 20-100% от суммы операции.