Жительница Ханты-Мансийска осуждена за демонстрацию символики экстремистской организации

Привлечена к уголовной ответственности жительница города Ханты-Мансийска за публичное демонстрирование символики экстремистской организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Ханты-Мансийским районным судом 23 октября 2025 г. рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки Ш., ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности за публичное демонстрирование запрещенной символики, вновь в социальной сети "В Контакте" опубликовала и публично демонстрировала аудиозапись, содержащую в наименовании символ экстремистского международного общественного движения, деятельность которого на территории Российской Федерации запрещена.

По результатам судебного разбирательства гражданка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, и ей, с учетом данных о ее личности, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Приговор на дату публикации пресс-релиза в законную силу не вступил.