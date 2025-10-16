Путин: Отказ от энергоносителей из России привел ЕС к падению промышленности

Последствия отказа от энергоносителей из РФ уже сказались на экономике Евросоюза, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Последствия этих действий мы наблюдаем в том же Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности, рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики в целом", - отметил Путин.

Глава государства добавил, что, по данным Евростата, объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года был на 1,2% ниже значений 2021 года.

В Германии, которая считается локомотивом европейской экономики, отмечается спад производства — в июле снижение составило 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 года, заявил Путин.

Ранее сообщалось, что послы стран Евросоюза согласовали план запрета импорта российских газа и нефти с 2028 года, несмотря на возражения Венгрии и Словакии.