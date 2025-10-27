В Екатеринбурге приставы закрыли одну из пекарен "Поль Бейкери"

В Екатеринбурге судебные приставы временно закрыли кафе-пекарню "Поль Бейкери" по улице Айвазовского, 52. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, предпринимателем было допущено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

"Основное нарушение заключается в отсутствии ХАССП (система управления качеством, применяемая в пищевом производстве и общественном питании), которое должно находится на предприятии. Данное нарушение создает угрозу безопасности жизни и здоровья людей", - пояснили в пресс-службе.

В суде пришли к выводу, что предприниматель имел возможность для соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, но по какой-то причине пренебрег правилами. В связи с этим, деятельность точки на Айвазовского, д. 52 приостановлена на 3 месяца. Приставы оперативно выехали на место и опечатали все оборудование и входные двери.

Должник предупрежден об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.