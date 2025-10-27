ДТП с семью грузовиками в Иркутской области: есть погибшие

В Иркутской области произошло ДТП с участием семи грузовых автомобилей и легковушки. В результате столкновения загорелись четыре грузовика, в том числе автовоз груженый машинами, сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, погиб один человек, еще один получил травмы.

Авария произошла на федеральной дороге Р-255 "Сибирь".

"Дорожное сообщение частично перекрыто. Для легковых авто и маршрутных транспортных средств организован объезд", - сообщили в МЧС.