Вооруженные силы России жестко ответят на попытки ударов ВСУ вглубь России

Ответ вооруженных сил России на попытки ударов ВСУ вглубь нашей страны будет жестким. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.

"И сам Зеленский, кстати, заявлял на днях, что дескать они обладают военным потенциалом для того, чтобы наносить удары вглубь России. Разумеется, Вооруженные силы будут реагировать жестко на это и, как сказал Путин, ошеломляюще", - заявил Песков.

Напомним, 23 октября Путин прокомментировал сообщения о вероятности снятия ограничений на использование дальнобойного оружия Украиной, а также на возможные поставки подобного оружия стране.

"Это попытка эскалации. Если таким оружием будут наноситься удары по российским территориям, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим", - заявил глава государства журналистам.

Песков заявил, что слова президента предельно ясны. Он также заявил, что Украина сейчас не может самостоятельно производить дальнобойные ракеты и может только закупать их у Запада.