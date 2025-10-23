"Ответ будет ошеломляющим". Путин предупредил о последствиях ударов дальнобойным оружием по России

Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о вероятности снятия ограничений на использование дальнобойного оружия Украиной, а также на возможные поставки подобного оружия стране.

По его словам, если по центру России будут нанесены удары, ответ не заставит себя ждать.

"Это попытка эскалации. Если таким оружием будут наноситься удары по российским территориям, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим", - заявил глава государства журналистам.