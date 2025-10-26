Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник"

Президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, сообщил глава государства во время посещения пункта управления объединенной группировкой войск.

По словам президента, "Буревестник" - уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого. Предстоит большая работа, чтобы поставить ракету "Буревестник" на боевое дежурство.

"И вот сейчас решающие испытания завершены. Предстоит ещё большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство – это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты", - сказал Путин в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что ракета 21 октября совершила испытательный полет на 14 тыс. километров, и это не предел. Полет прошел "на ядерной силовой установке". По словам Герасимова, тактико-технические характеристики ракеты "Буревестник" позволяют применять ее "с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии". Полет длился около 15 часов.

"В ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны", - приводят слова Герасимова РИА Новости.

Путин поручил Герасимову определить, к какому классу относится ракета "Буревестник" и готовить инфраструктуру для размещения.