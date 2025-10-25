В Анапе начали восстанавливать вал для защиты от возможных выбросов мазута

В Анапе обустроили 20 километров вала для защиты от выбросов мазута, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Защитный вал накрывают полипропиленовыми сетями, которые должны задержать небольшие фракции мазута, если их выбросит штормом ", - говорится в сообщении.

23 октября губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что к берегам Тамани и Темрюка движется 900 тонн мазута. Он назвал ЧП "второй серией эпопеи с танкерами".

24 октября глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии доложил, что 22 октября в акватории Черного моря были обнаружены дрейфующие пятна нефтепродуктов.

15 декабря 2024 года в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть-212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть-239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров в Черное море вытекло около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. В сентябре 2025 года власти Краснодарского края заявили о полном завершении работ по сбору осевшего на морское дно мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района.