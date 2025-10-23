"Вторая серия эпопеи с танкерами": к берегам Тамани и Темрюка движется 900 тонн мазута

К берегам Тюмрюка и Тамани в Краснодарском крае движется крупное пятно мазута, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"900 тонн уже идет к берегам Темрюка. Вот и все", - сказал он на заседании Заксобрания.

"Такое время у нас. Можно говорить по-разному, можно искать крайних, виноватых. Можно. Но не нужно. Нужно просто убирать", - цитирует Кондратьева издание "Югополис".

Губернатор назвал ЧП "второй серией эпопеи с танкерами". Он отметил, что размер пятна ненамного меньше того, что выплеснулось год назад.

15 декабря 2024 года в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть-212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть-239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров в Черное море вытекло около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. В сентябре 2025 года власти Краснодарского края заявили о полном завершении работ по сбору осевшего на морское дно мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района.