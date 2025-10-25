Шеф-редактор Sputnik Азербайджан прилетел в Москву после освобождения

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку.

"Чувствую себя нормально, рад вернуться домой", — сказал он РИА Новости.

О том, что Белоусов после освобождения из-под стражи вылетел из Баку, сегодня сообщала представитель МИД России Мария Захарова.

10 октября гендиректора российского агентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых перевели на домашний арест в Баку. 19 октября журналист вернулся в Москву после освобождения из-под стражи.

Напомним, в июне в Екатеринбурге были задержаны якобы участники "азербайджанской ОПГ". Их подозревают в убийствах. Действия уральских силовиков вызвали международный скандал. 30 июня власти Азербайджана задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы. 1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они также были арестованы.