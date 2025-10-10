В Баку освобожден глава агентства "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых

Гендиректора российского агентства "Sputnik Азербайджан" (входит в государственную группу "Россия сегодня" Игоря Картавых перевели на домашний арест, он находится в Баку, передает РИА Новости со ссылкой на главу группы Дмитрия Киселева.

Картавых был задержан в июне в числе еще семерых сотрудников агентства.

В то же время в России освободили из-под ареста бывшего главу Театра сатиры Мамедали Агаева. Он был задержан в конце августа по обвинению в мошенничестве. Мамедали Агаев работал в Московском академическом театре сатиры с 1985 по 2021 год, последние 30 лет — директором.

Такой "обмен" произошел после вчерашних переговоров российского и азербайджанского президентов, в ходе которых Владимир Путин впервые прокомментировал авиакатастрофу самолета AZAL.