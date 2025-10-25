ВС России ответили на атаки Украины ударами по объектам ВПК

Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу, сообщили в Минобороны России.

Удар нанесен в ответ "на террористические атаки ВСУ", уточнили в министерстве. Его цели достигнуты. Войска использовали для удара высокоточное оружие большой дальности наземного базирования и беспилотники.

На этой неделе российские войска также нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по энергообъектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. В большинстве украинских регионов ввели аварийные отключения света.