ВС России нанесли удар "Кинжалами" по энергообъектам ВСУ

Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по энергообъектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отметили в министерстве. Уточняется, что атака была проведена "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России".

Ранее сообщалось, что в большинстве украинских регионов ввели аварийные отключения света. Причиной стали ночные удары ВС РФ по объектам энергетики. Об аварийных и экстренных отключениях света сообщается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Обозреватель Юрий Подоляка пишет, что основные целями были ГЭС и ТЭС.