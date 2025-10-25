Пропавший в лесу под Первоуральском охотник найден живым

Поиски пропавшего в лесу под Первоуральском охотника благополучно завершены, Алексей Григорьев обнаружен живым. Об этом сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"Сейчас его везут для медицинского осмотра в ближайшую больницу поселка Кузино. Когда его нашли, он попросил попить. Чувствует себя удовлетворительно. Говорит, что заблудился. Его собак при нем не было", - рассказал Горелых.

Он добавил, что поисковым мероприятиям полиции и волонтерам дан отбой. Гончих Айку и Шельму хозяин будет искать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в органы внутренних дел с просьбой о помощи в розыске мужчины вечером 24 октября обратилась его супруга. Она сообщила, что ее муж пошел в лес на охоту 23 октября и до настоящего времени не вернулся вместе с собаками. При этом его сотовый телефон недоступен. В розыске задействовано более 50 представителей МВД и волонтеров, а также спецтехика - квадроциклы, беспилотники, громкоговорители.