25 Октября 2025
Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: Валерий Горелых

Пропавший в лесу под Первоуральском охотник найден живым

Поиски пропавшего в лесу под Первоуральском охотника благополучно завершены, Алексей Григорьев обнаружен живым. Об этом сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"Сейчас его везут для медицинского осмотра в ближайшую больницу поселка Кузино. Когда его нашли, он попросил попить. Чувствует себя удовлетворительно. Говорит, что заблудился. Его собак при нем не было", - рассказал Горелых.

Он добавил, что поисковым мероприятиям полиции и волонтерам дан отбой. Гончих Айку и Шельму хозяин будет искать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в органы внутренних дел с просьбой о помощи в розыске мужчины вечером 24 октября обратилась его супруга. Она сообщила, что ее муж пошел в лес на охоту 23 октября и до настоящего времени не вернулся вместе с собаками. При этом его сотовый телефон недоступен. В розыске задействовано более 50 представителей МВД и волонтеров, а также спецтехика - квадроциклы, беспилотники, громкоговорители.

Теги: охотник, первоуральск, поиски


Ранее 25.10.2025 10:34 Мск В Свердловской области ведется поиск пропавших в тайге охотника и двух гончих

