В Свердловской области ведется поиск пропавших в тайге охотника и двух гончих

Сотрудники свердловской полиции совместно с волонтерами ведут широкомасштабные поиски не вернувшихся из тайги под Первоуральском местного жителя Алексея Григорьева и двух его гончих собак Айки и Шельмы. Об этом сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, в органы внутренних дел с просьбой о помощи в розыске мужчины вечером 24 октября, обратилась его супруга. Она сообщила, что ее муж пошел в лес на охоту 23 октября и до настоящего времени не вернулся вместе с собаками. При этом его сотовый телефон недоступен.

"В розыске Алексея Михайловича задействовано более 50 представителей МВД и волонтеров, а также спецтехика - квадроциклы, беспилотники, громкоговорители. Настораживает то, что не вернувшийся в семью гражданин является опытным охотником. Он в тех местах бывал ранее неоднократно. Вероятно, в спешке он забыл дома лекарственные препараты, которые систематически принимает. Поэтому не исключена версия произошедших проблем со здоровьем", - сообщил полковник Горелых.

"Кроме того, сыщики угрозыска сейчас тщательно отрабатывают двух других мужчин, которые в лесу были вместе на первоначальном этапе охоты, но потом уехали, - добавил он. - Гончие имеют спутниковые системы навигации, но они подключены к телефону пропавшего. Сыщики уже обнаружили УАЗик, на котором Григорьев с компанией прибыл в лес отдохнуть и, возможно, поохотиться на зайцев. Соответствующей путевки у них не имелось. Поиск продолжается".

Он также предоставил приметы пропавшего мужчины: рост около 180 см, худощавого телосложения, короткостриженый. Одет: куртка камуфляжной расцветки светлого света, штаны камуфляжной расцветки зеленого цвета, шапка вязаная черного цвета, сапоги из материала эва серого цвета.