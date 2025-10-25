25 Октября 2025
Общество Владимирская область
Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom

На фестивале "Киноперемена" презентовали кадры исторического сериала, который снимали во Владимирской области

На III Всероссийском фестивале детского и семейного «Киноперемена» презентовали телесериал «Князь Андрей».

"В России, в том числе во Владимирской области, прошли съёмки сериала об Андрее Боголюбском. И сегодня на нашем фестивале детского и семейного кино показали нарезку из двух первых серий", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Своими мыслями в ходе презентации поделились артисты, сыгравшие князя Андрея и Ясина Анбала, – Александр Голубев и Александр Устюгов.

(2025)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom

"Кадры впечатляют. И сам исторический сюжет о зарождении Российского государства завораживает вдвойне, когда рассказывается на языке образов и чувств. Владимирцев события многовековой давности особенно трогают за душу: Андрей Боголюбский сделал Владимир столицей великого княжества. Наш город хранит его наследие", - подчеркнул Александр Авдеев.

(2025)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom

Напомним, масштабное культурное мероприятие проводится при поддержке Правительства Владимирской области и регионального министерства культуры. На площадке фестиваля собрались талантливые создатели новых российских фильмов для детской и семейной аудитории. 

(2025)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom

Сериал об Андрее Боголюбском , как сообщил губернатор Александр Авдеев, будет показан на телеканале «Россия 1» в будущем году.  Жители Владимира, Боголюбова и Суздаля ожидают премьеры с особенным чувством, так как приняли участие в съемках массовых сцен картины. 

