Общество Владимирская область
Фото: Министерство культуры Владимирской области

Во Владимирской области стартует Третий Всероссийский фестиваль «Киноперемена»

Третий Всероссийский фестиваль детского и семейного кино «Киноперемена» стартует 22 октября во Владимирской области. Открытие состоится на площадке Областного Дворца культуры и искусства в 18.00. 

Масштабное культурное мероприятие проводится при поддержке Правительства Владимирской области и регионального министерства культуры. На площадке фестиваля соберутся талантливые создатели новых российских фильмов для детской и семейной аудитории. Участниками будут «звёзды» отечественного экрана – народный артист РСФСР Александр Михайлов, заслуженные артистки России Оксана Сташенко, Маргарита Шубина, Марина Яковлева, популярные актёры и актрисы театра и кино Ника Здорик, Артемий Мантай, Евгений Банифатов, Антонина Бойко, Артём Сарибеков, Борис Смолкин, Яна Поплавская, Сергей Друзьяк, Елена Захарова, Ярослав Жалнин, Александр Головин.

(2025)|Фото: Министерство культуры Владимирской области

Оргкомитет фестиваля, который проводится в год 80-летия Победы, снес изменения в конкурсную документацию. Так, помимо фильмов в номинациях «Полнометражный анимационный фильм» и «Полнометражный игровой фильм», будут представлены картины для детского и семейного просмотра, посвящённые Великой Отечественной войне.

Кинотеатр "Салют" (фото 2020 года)(2024)|Фото: Накануне.RU

Создатели представят свои работы зрителям в учреждениях культуры Владимирской области. Оценивать картины будут три состава жюри: два детских (анимационное и игровое кино) и профессиональное, в которое входят режиссёры, продюсеры, сценаристы из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Участниками фестиваля станут и зарубежные гости. В конкурсной программе представлено два фильма белорусского производства. Представители киноиндустрии из Республики Беларусь примут участие в деловой программе «Киноперемены».

В рамках фестиваля по всей Владимирской области будут проходить творческие встречи популярных актёров театра и кино с почитателями их таланта.

Церемония закрытия фестиваля состоится 25 октября в Областном Дворце культуры и искусства. Победителям вручат символ «Киноперемены» – статуэтки смотрящего в небо и мечтающего Маленького принца из произведений Экзюпери, созданные заслуженным художником России Игорем Черноглазовым.

Теги: фестиваль киноперемена, творческие встречи, оргкомитет, правительство владимирской области


