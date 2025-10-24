В Санкт-Петербурге на Ладожском вокзале произошло частичное обрушение крыши надземной парковки

В Санкт-Петербурге на Ладожском вокзале произошло частичное обрушение крыши надземной парковки на платформу. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт в Telegram-канале. Он сообщил, что пострадавших нет.

"На связи с коллегами из РЖД и спасательными службами. Данных о пострадавших нет. Еду на место. На месте с коллегами из МЧС осмотрел обрушившуюся конструкцию", - заявил Хорт.

Вокзал продолжает работать в штатном режиме. 12 путь будет перекрыт до устранения обрушения. Вход с Зольной будет закрыт.

Завтра специалисты проведут обследование надземной парковки. До этого она будет полностью перекрыта.