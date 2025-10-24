Жители Сургута жалуются на сбои в работе интернета

Жители Сургута жалуются на сбои в работе интернета. Не всегда загружается в том числе и приложение Сбербанка.

"Знакомый "летал" по городу. Искал интернет, чтобы денег положить", сообщает Muksun.fm со ссылкой на горожан.

Ранее власти Югры сообщили, что на территории округа возможны временные перебои в работе мобильного интернета.

Это связано с проведением технических работ, направленных на повышение готовности и эффективности реагирования экстренных служб в рамках превентивных мер по обеспечению безопасности инфраструктурных объектов.

При этом власти заверяли, что ключевые сервисы сохраняют доступность: MAX, ВКонтакте, сервисы Яндекс, Госуслуги, сайты государственных органов.