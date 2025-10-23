Югорчан предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

На территории Югры возможны временные перебои в работе мобильного интернета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, это связано с проведением технических работ, направленных на повышение готовности и эффективности реагирования экстренных служб в рамках превентивных мер по обеспечению безопасности инфраструктурных объектов.

Ключевые сервисы сохраняют доступность: MAX, ВКонтакте, сервисы Яндекс, Госуслуги, сайты государственных органов, другие интернет-ресурсы через мобильные сети могут работать нестабильно.