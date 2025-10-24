СМИ: Глава РФПИ Дмитриев прибыл в США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США, сообщает CNN.

По информации источников телеканала, Дмитриев встретится с представителями администрации Дональда Трампа для продолжения дискуссий об отношениях России и США.

Как пишет журнал Axios, ожидается, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится сегодня с Дмитриевым.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что встреча будто бы сорвалась потому, что госсекретарь США Марко Рубио после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что она не принесет положительных результатов.