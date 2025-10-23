Трамп заявил, что встреча с Путиным в Венгрии отменена

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.

"Было ощущение, что это неправильно", — заявил Трамп журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, у него сложилось впечатление, что саммит не достигнет нужной цели. В то же время президент США сообщил, что планирует встретиться с Путиным в будущем.

16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что лидеры условились встретиться в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут подготовку встречи лидеров, которая может быть организована в столице Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту. Однако уже 21 октября представитель американской администрации заявил, что США в ближайшее время не планируют проведение встречи президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.