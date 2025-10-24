Мальчику, пострадавшему при атаке БПЛА в Красногорске, предстоит операция

У мальчика, пострадавшего в результате атаки БПЛА в Красногорске, обожжены руки и повреждены ноги. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"У мальчишки повреждены ноги, еще предстоит операция, будут вынимать осколки бетона, пластика стекла, обожжены руки, но настроение у него боевое", - рассказала Мишонова в своем Telegram-канале.

Мама мальчика и дедушка также находятся в больнице, их обследуют врачи. Семью разместят временно в гостинице.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при атаке БПЛА по жилому дому в Красногорске. Среди них – один ребенок. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Из подъезда, куда врезался БПЛА, эвакуированы более 70 человек.