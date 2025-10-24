В Красногорске дрон залетел в квартиру многоэтажки

Пять человек пострадали при атаке БПЛА по жилому дому в Красногорске. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Взрыв на бульваре Космонавтов раздался около 4 часов утра. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже, уточнил глава региона.

Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо из них оперативно доставлены в больницы. У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени.

SHOT сообщает, что весь двор на бульваре Космонавтов усеян обломками дрона, стеклами, а часть стены вырвало взрывной волной. Несколько автомобилей повреждены упавшими частями фасада. По информации телеграм-канала, из подъезда, куда врезался БПЛА, эвакуированы более 70 человек.