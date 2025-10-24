Песков пояснил слова Путина об "ошеломляющем ответе" России

Россия готова ответить на сами попытки нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь ее территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о соответствующем заявлении Владимира Путина.

"Вы неправильно сказали: [ошеломляющий ответ будет] не на поставки Tomahawk, а на попытки осуществления ударов вглубь территории РФ», - приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Накануне Путин прокомментировал сообщения о вероятности снятия ограничений на использование дальнобойного оружия Украиной, а также на возможные поставки подобного оружия стране.

"Это попытка эскалации. Если таким оружием будут наноситься удары по российским территориям, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим", - заявил глава государства журналистам.