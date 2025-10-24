Часть потолка обвалилась в школе в забайкальском городе

В одном из классов школы в городе Балей (Забайкальский край) обвалилась часть потолка. Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, инцидент произошел после недавно проведенного ремонта.

По словам главы региона Александра Осипова, на момент обвала в классе находилось восемь детей. Никто не пострадал: учитель вовремя отреагировала и быстро вывела школьников из кабинета. Губернатор уточнил, что Два года назад в помещении провели капитальный ремонт, гарантийный срок действует до 2026 года. Подрядчик уже работает на месте.

СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее часть крыши и потолка обрушилась в детской больнице в Новосибирске. В прокуратуре сообщили, что здание больницы 1952 года постройки, капитальный ремонт крыши производился в 2019 году. Из отделения эвакуировано 46 детей.