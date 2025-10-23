Часть крыши и потолка обрушилась в детской больнице в Новосибирске

Часть крыши и потолка обрушилась в детской больнице в Новосибирске, сообщает региональная прокуратура. Пострадавших нет.

Инцидент произошел сегодня утром в одной из палат хирургического отделения детской городской клинической больницы № 1, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Обнаружив трещину в потолке, администрация больницы очень быстро отреагировала и перевела детей, находящихся в этом крыле здания, в другие помещения", - написал он в Telegram-канале.

Специалисты обследуют состояние конструкций здания. Решение о восстановлении поврежденного корпуса примут после выяснения причин аварии, уточнил губернатор. Пациентов пока перевели в другие больницы.

В прокуратуре сообщили, что здание больницы 1952 года постройки, капитальный ремонт крыши производился в 2019 году. Из отделения эвакуировано 46 детей.