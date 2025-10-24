Минпрос опроверг введение ЕГЭ по ДНКР

Вводить отдельный ЕГЭ по новому предмету "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР) не планируется. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства просвещения РФ.

Там отметили, что основной задачей предмета, который школьники начнут проходить с 1 сентября 2026 года, является создание фундамента общекультурного и ценностно-мировоззренческого развития личности школьника, знакомство с историческими, культурными и духовными основами нашей страны. Знания, вынесенные с этих уроков, в дальнейшем будут углубляться на уроках истории, обществознания и литературы. А уже по ним можно сдавать ЕГЭ. То есть предмет ДНКР должен помочь вначале сформировать у выпускников целостную картину мира. Его будут проходить в 5-7 классах: в 5 классе - один урок в две недели, в 6-7 классах - один урок в неделю.

В будущем ЕГЭ по истории планируется сделать обязательным для гуманитариев. Пока с 2026 года вузы могут его вводить для поступления на социально-гуманитарные направления наряду с обществознанием или вместо него.