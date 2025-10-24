24 Октября 2025
Фото: Накануне.RU

Москалькова призвала разработать Международную декларацию о цифровых правах людей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала разработать Международную декларацию о защите цифровых прав. Об этом она заявила на научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".
Она подчеркнула, что в мире сегодня нет ни одного международного документа, который бы дал единообразное понятие, что такое цифровые права и как их защищать. Например, должно быть право на забвение информации о себе, на наследование цифровых объектов и пр. Она поддержала разработку и принятие Цифрового кодекса, над которым работают законодатели и эксперты. Нужно объединить эти усилия со странами-единомышленниками.

Актуальность вопроса вызвана тем, что развитие и проникновение цифровых технологий опережает их законодательное регулирование. Поток обращений граждан, пострадавших от электронных мошенников, постоянно растет, сказала Москалькова. По ее словам, цифровизация жизни обострила проблему киберпреступности, а ущерб приобретает недопустимые размеры.

Также она призвала решать проблему защиты детей и молодежи от деструктивного контента. Аппарат омбудсмена подготовил большой аналитический обзор, который дает рекомендации государству, что нужно сделать.

Специалист в области ИИ, член СПЧ и президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов давно говорит о том, что России карйне необходим Цифровой кодекс, без которого регулирование ИИ невозможно. Его разрабатывают, но процесс идет очень медленно, хотя президент РФ Владимир Путин обещал "придать дополнительный импульс" его разработке. По словам Ашманова, сейчас лишь занимаются "быстрым наляпыванием заплаток на очевидные дырки" в правовом поле. Ранее сообщалось, что Цифровой кодекс будет представлен в 2025 году, но срок может быть сдвинут.

Теги: цифровизация, москалькова


