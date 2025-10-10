Мизулина предложила законодательно закрепить право на отказ от "цифры" и интернета

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила законодательно закрепить право каждого человека на отказ от использования интернета и цифровых технологий. Такое предложение она высказала на встрече с учащимися Санкт-Петербурга.

Она отметила, что многие считают, что все это усиливает контроль над человеком. И это не выдумки, так как кража денег со счетов через использование персональных данных людей стала обычным явлением, которое достигло огромных масштабов. А развитие технологий генерации изображений и видео достигло такого уровня, когда отличить сгенерированные материалы от реальных очень сложно. Это создаст почву для обмана. Не застрахован от этого никто.

"Наконец-то на серьезном уровне озвучено то, о чем мы постоянно говорим. Да в той же Москве без портала mos.ru права гражданина - уже не права. Жесткая антиконституционная дискриминация по полной программе", - пишет эксперт "Родительской палаты" по безопасности детей в сети Андрей Афанасьев.