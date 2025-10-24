СМИ: Российскую школьницу впервые наказали за видео с уничтожением БПЛА

Родителей школьницы из Калужской области, которая выложила в соцсети данные о пролете украинского БПЛА, накажут за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери. Об этом сообщил РИА Новости источник.

По его словам, с девочкой работают органы ПДН.

По данным СМИ, школьница из Кирова в комментариях к посту в Telegram-канале указала точные координаты пролета БПЛА.

Mash пишет, что несовершеннолетнего за такой проступок в России наказали впервые. Telegram -канал отмечает, что город Киров расположен рядом с военным аэродромом Шайковка, где базируется стратегическая авиация, поэтому раскрытие информации о ПВО особенно прослеживается.

Напомним, с июня в некоторых российских регионах начали привлекать к ответственности граждан и журналистов, которые выкладывают в соцсети последствия ударов беспилотников Украины. Размер штрафов за публикацию видео или фото с БПЛА Вооруженных сил Украины варьируется от 1 тыс. до 200 тыс. рублей.