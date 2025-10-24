СРЗП предлагает повысить границу нуждаемости

Депутаты от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект о том, чтобы поднять границу нуждаемости и увеличить число семей, которые имеют право на получение ежемесячных выплат в связи с рождением и воспитанием детей.

Сейчас нуждаемость возникает в том случае, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, то есть в условиях нищеты. Депутаты предлагают поднять планку до полуторакратной величины прожиточного минимума, по аналогии с налоговым вычетом семьям с двумя и более детьми. С 2026 года такие семьи смогут получить налоговый вычет - выплату, равную 7% их годового дохода, который пересчитают по ставке 6% вместо 13%.

Глава фракции Сергей Миронов считает, что порог бедности очень сильно занижен. Сейчас он в целом по стране составляет 17 733 рубля, но во многих регионах еще ниже. При таких доходах семья влачит жалкое существование. Например, если в молодой семье рождается ребенок и мать находится в декрете, то при зарплате отца более 50 тыс. рублей до вычета налогов она уже не считается нуждающейся, хотя фактически это состояние бедности.

По данным РАНХиГС, появление детей в российских семьях заметно приближает их к нищете. Если медианные среднедушевые доходы молодых одиноко проживающих бездетных пар составляли 35 тыс. рублей, то когда появлялся ребенок, этот уровень падал до 22 тыс. (данные за 2022 год), но все равно был выше прожиточного минимума, а значит, нуждаемости формально не возникало.

Многие демографы возмущены самим критерием нуждаемости и мерами поддержки, которые сводятся к вытаскиванию семьи из нищеты до границы бедности, но не выше. Родительская палата несколько лет призывает его вовсе отменить.