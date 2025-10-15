Исследование: Самый высокий риск бедности в РФ – у семей с детьми-школьниками

Риск оказаться за чертой бедности у российских семей с детьми в возрасте от 7 до 15 лет в 1,8 раза выше по сравнению с остальными категориями россиян. Об этом говорится в исследовании специалистов РАНХиГС. Информация опубликована в журнале "Демографическое обозрение", пишут "Ведомости".

Наиболее уязвимыми оказались неполные семьи с детьми – у них риск оказаться за чертой бедности в 2 раза выше среднего по стране.

В целом домохозяйства с детьми в 1,3–1,8 раза чаще оказываются за чертой бедности, чем другие. Показатель риска меняется по мере взросления старшего ребенка. Когда его возраст от 0 до 6 лет, риск бедности у семьи в 1,3 раза выше среднего. Пика он достигает при возрасте первенца от 7 до 15 лет – в 1,8 раза больше, чем у остального населения. Далее показатель снижается, когда возраст ребенка – от 16 до 25 лет (риск в 1,4 раза выше).

Неполные домохозяйства с детьми, где старшему из них от 7 до 15 лет, сталкиваются с бедностью в 1,9 раза чаще, чем другие. А у неполных семей со старшим ребенком от 16 до 25 лет риск оказаться за чертой бедности ровно в 2 раза больше.

Ранее стало известно, что новую семейную налоговую выплату в следующем году получат 7,3 млн работающих родителей, в которых растут около 11 млн детей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Эти цифры позволяют оценить долю детей, растущих в бедных семьях. Вероятно, их около половины.

Официально бедными считаются те семьи, в которых доход на одного члена семьи ниже одного прожиточного минимума. Но по причине его мизерности даже полтора таких дохода по сути являются состоянием бедности. Хотя официальным критериям это не соответствует, фактически это бедность. В таких условиях живут 7,3 млн семей. Однако Котяков сказал, что в них воспитываются около 11 млн детей, что противоречит самим требованиям к такой выплате. Ведь в каждой из таких семей минимум двое детей, а значит, общее число детей в таких семьях, где доходы ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, никак не меньше 15 млн. Так как общее число несовершеннолетних в России около 30 млн, то не менее половины из них живут в бедных семьях или лишь чуть выше уровня бедности.