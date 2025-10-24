Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву

Силами ПВО Минобороны сбиты три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

По данным Росавиации, в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" введены временные ограничения на взлет и посадку.

Напомним, минувшей ночью пять человек пострадали при атаке БПЛА по жилому дому в Красногорске. Взрыв на бульваре Космонавтов раздался около 4 часов утра. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже.