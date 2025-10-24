На Южном Урале более 200 управляющих компаний перешли в MAX

Управляющие компании Челябинской области активно переводят домовые чаты в национальный мессенджер MAX. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: Количество пользователей Max превысило 45 млн

По данным пресс-службы, на сегодняшний день национальным мессенджером пользуются собственники жилья, которых обслуживают 211 управляющих организаций во всех муниципальных округах и районах Южного Урала. Еще 50 организаций перешли туда для общения.

Всего в регионе работают 449 управляющих компаний. Многие собственники МКД сами проявляют инициативу, обращаясь в свою УК с просьбой перевести чат в национальный мессенджер.