Количество пользователей Max превысило 45 млн

Аудитория мессенджера Max превысила 45 млн пользователей.

Среднесуточный охват вырос до 18,2 млн пользователей. Рекордные показатели были зафиксированы 7 и 10 октября, когда суточный охват превысил 21 млн, сообщает пресс-служба мессенджера.

В сентябре этого года сообщалось, что в "Госуслугах" теперь можно создать QR-код, который можно будет предъявлять вместо оригинала паспорта, в том числе для подтверждения возраста. При этом тот, кому QR-код предъявляется, не увидит никакой дополнительной информации, кроме запрашиваемой. То есть на "Госуслугах" уже есть функция, которая станет доступна пользователям Max.