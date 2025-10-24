В Челябинске бывшая чиновница обвиняется в получении взяток на 140 тысяч рублей

Бывшему заместителю директора МКУ "Городская среда" Челябинска предъявлено обвинение в получении взяток. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре региона.

Читайте также: Предприниматель из Челябинска осужден за дачу взятки налоговому инспектору

По версии следствия, с февраля 2022 по декабрь 2023 обвиняемая получила денежные средства в общей сумме 140 тыс. рублей за содействие предпринимателям при заключении и продлении договоров на размещение нестационарных торговых объектов – автомастерской, шиномонтажа, кафе и стоянки – на муниципальных земельных участках.

В ходе расследования женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На ее имущество – автомобиль "Mazda CX-7" стоимостью около 1,1 млн рублей и банковские счета на сумму до 9,8 млн рублей – наложен арест.

Кроме того, утверждено обвинительное заключение в отношении 52-летней жительницы Челябинска, которая, по данным следствия, выступала посредником и взяткодателем. Она обвиняется по статьям 291 и 291.1 УК РФ (дача взятки и посредничество во взяточничестве).

Оба уголовных дела направлены в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.