Предприниматель из Челябинска осужден за дачу взятки налоговому инспектору

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор индивидуальному предпринимателю, признав его виновным в даче взятки должностному лицу. Об этом Накануне.RU сообщили в прокураторе региона.

Читайте также: Налоговики стали чаще выявлять нарушения бизнеса после выездных проверок

Как установил суд, мужчина занимался производством и доставкой роллов и пиццы. После начисления налога, сумма которого значительно превысила прежние показатели, он попытался повлиять на решение налоговой службы. Предприниматель передал налоговому инспектору бутылку виски и перевел 10 тыс. рублей на банковский счет в обмен на незаконное снижение налога по патентной системе.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере около 22 тысяч рублей. Ранее по делу был осужден заместитель начальника отдела камеральных проверок районной налоговой службы.