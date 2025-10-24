Самых активных тюменцев городская Дума наградила Почётным знаком «За волонтёрство и милосердие»

Депутаты думы Тюмени в ходе заседания, которое состоялось 23 октября, приняли решение о награждении активных граждан Почётным знаком "За волонтёрство и милосердие".

Заместитель председателя Думы Тюмени Андрей Голоус отметил, что члены комиссии по поощрениям поддержали ходатайства о награждении Почетным знаком пятерых горожан. Депутат Георгий Муратов одобрил эту инициативу и подчеркнул, что награждаемые не просто активисты, а настоящие подвижники.

Глава города Тюмени Максим Афанасьев отметил, что роль и значение волонтёров в общественной жизни города очень высоки.

«Мы пережили непростые времена – пандемия, паводки и многое другое. И в работе по преодолению трудностей этих периодов очень помогали наши волонтеры», - сказал Максим Афанасьев.

В ходе заседания неоднократно подчеркивалось, что количество добровольных помощников растёт, сегодня волонтёрами являются 18% горожан самого разного возраста – от семи лет и более.

Тюменские активисты помогают, в том числе, и бойцам специальной военной операции и их семьям. 138 тысяч тюменцев тем или иным образом участвуют в волонтерском движении. В Тюмени в «Дзержинце» расположен главный штаб, где координируют волонтёрскую деятельность, организуют обмен опытом, формируют актуальные информационные базы.

По мнению председателя городской Думы Светланы Ивановой, среди тюменцев очень много неравнодушных людей, что ярко проявилось еще в период пандемии.

«В 2021 году горожане особо заботились о тех, кто в этом нуждался. Помогали тем, кто болел, не мог дойти до аптеки, продуктового магазина. Неравнодушные люди проявили себя очень активно. И наши депутаты не остались в стороне. Было принято решение учредить награду «За волонтёрство и милосердие». С сентября 2021 года ею награждены 90 горожан, в том числе четыре коллектива», - сказала Светлана Иванова.

Претендовать на эту награду могут активные горожане, ходатайствовать о награждении имеют право депутаты или сотрудники организации, трудового коллектива.

Председатель Думы Светлана Иванова отдельно подчеркнула, что с начала СВО тюменцы активно включились в помощь фронту.