Самых активных тюменцев городская Дума наградила Почётным знаком «За волонтёрство и милосердие»

24 Октября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Общество Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Самых активных тюменцев городская Дума наградила Почётным знаком «За волонтёрство и милосердие»

Депутаты думы Тюмени в ходе заседания, которое состоялось 23 октября, приняли решение о награждении активных граждан Почётным знаком "За волонтёрство и милосердие".

Заместитель председателя Думы Тюмени Андрей Голоус отметил, что члены комиссии по поощрениям поддержали ходатайства о награждении Почетным знаком пятерых горожан. Депутат Георгий Муратов одобрил эту инициативу и подчеркнул, что награждаемые не просто активисты, а настоящие подвижники.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Глава города Тюмени Максим Афанасьев отметил, что роль и значение волонтёров в общественной жизни города очень высоки.

«Мы пережили непростые времена – пандемия, паводки и многое другое. И в работе по преодолению трудностей этих периодов очень помогали наши волонтеры», - сказал Максим Афанасьев.

В ходе заседания неоднократно подчеркивалось, что количество добровольных помощников растёт, сегодня волонтёрами являются 18% горожан самого разного возраста – от семи лет и более.

Тюменские активисты помогают, в том числе, и бойцам специальной военной операции и их семьям. 138 тысяч тюменцев тем или иным образом участвуют в волонтерском движении. В Тюмени в «Дзержинце» расположен главный штаб, где координируют волонтёрскую деятельность, организуют обмен опытом, формируют актуальные информационные базы.

По мнению председателя городской Думы Светланы Ивановой, среди тюменцев очень много неравнодушных людей, что ярко проявилось еще в период пандемии.

«В 2021 году горожане особо заботились о тех, кто в этом нуждался. Помогали тем, кто болел, не мог дойти до аптеки, продуктового магазина. Неравнодушные люди проявили себя очень активно. И наши депутаты не остались в стороне. Было принято решение учредить награду «За волонтёрство и милосердие». С сентября 2021 года ею награждены 90 горожан, в том числе четыре коллектива», - сказала Светлана Иванова.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru (2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Претендовать на эту награду могут активные горожане, ходатайствовать о награждении имеют право депутаты или сотрудники организации, трудового коллектива.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

(2025)|Фото:duma.tyumen-city.ru

Председатель Думы Светлана Иванова отдельно подчеркнула, что с начала СВО тюменцы активно включились в помощь фронту.

(2025)|Фото:duma.tyumen-city.ru

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

светлана иванова, волонтерство, почетный знак, городская дума тюмени


